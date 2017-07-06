В СКР сообщили о раскрытии убийства главы Сергиева Посада

Следственный комитет России (СКР) объявил о раскрытии дела об убийстве в 2011 году главы подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено, градоначальник стал жертвой банды, которую возглавлял Константин Пискарев по прозвищу Костя Большой. В настоящее время десять членов этой группировки, в том числе и ее лидер, арестованы. В зависимости от вины каждого они обвиняются в бандитизме, убийствах, похищении человека и незаконном обороте оружия (статьи 209, 105, 126 и 222 УК РФ).

По версии следствия, Пискарев возглавил банду в 1999 году. Ее деятельность была пресечена в 2016-м после задержания участников. Следователи выяснили, что за время существования группировки преступники совершили не менее 18 убийств в Москве и Московской области. Жертвами бандитов становились люди, вступавшие в конфликт с Костей Большим. Такая же ситуация, по данным ведомства, произошла и с Душко, из-за деятельности которого могли пострадать коммерческие интересы лидера ОПГ.