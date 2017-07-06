Залог Украины за «Евровидение» заблокирован в Швейцарии по требованию Euronews

Залог Украины на случай отказа от проведения «Евровидения» в размере 15 млн евро заблокированы в Швейцарии судом по требованию канала Euronews, передает RNS.

«Финансовые гарантии в 15 млн евро были заблокированы по требованию Euronews, это официальные документы суда», — заявил глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания.

По его словам, телекомпания направит соответствующие письма в украинские Минюст и Минфин, чтобы те высказали официальную позицию по этому поводу и чтобы эта позиция также учитывалась в суде, поскольку «это государственные деньги, а не средства телекомпании», — добавил он.

Ранее сообщалось, что залог Украины, возможно, был заморожен в швейцарском банке из-за иска телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ, Первый канал).

В 2014 году украинская телерадиокомпания разорвала сотрудничество с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание канала на украинском языке. Телеканал потребовал взыскать с НОТУ неустойку в размере 10,59 млн евро. Украинские суды признали законность этих требований.

В конце июня Европейский вещательный союз наложил штраф в размере 200 тысяч евро на украинских организаторов «Евровидения» за задержки при планировании конкурса и запрет на участие в конкурсе российской представительнице Юлии Самойловой. Украина уже заявила, что будет пытаться обжаловать эти санкции.