Генпрокуратура потребовала внести «РуФабулу» в реестр запрещенных сайтов

Генпрокуратура РФ потребовала внести издание «РуФабула» в реестр запрещенных материалов. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Как отмечается на сайте Роскомнадзора, издание было заблокировано на основании статьи 15.3 Федерального закона №149. В ней упоминаются различные причины блокировки, в том числе экстремизм и призывы к беспорядкам. При этом конкретные причины ограничений «РуФабулы» не уточняются.

Ранее в четверг Генпрокуратура потребовала заблокировать националистическое интернет-издание «Спутник и погром» как «пропагандирующий идеи национальной розни». При этом не уточняется, за публикацию каких именно материалов было решено заблокировать издание.