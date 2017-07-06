Россия поднялась на 62 место в рейтинге ФИФА

В обновленной версии рейтинга ФИФА, обнародованном 6 июля, сборная России улучшила свои позиции, поднявшись на одну строчку – с 63 на 62 место, сообщает «Интерфакс».

63-я позиция в рейтинге являлась наихудшим показателем сборной России за всю историю, отмечает издание.

На первое место в рейтинге вышла сборная Германии, ставшая победителем прошедшего недавно в России Кубка конфедераций. До этого немецкая команда занимала третье место.

На второе место с первого опустилась сборная Бразилии, на третье со второго - команда Аргентины.

Сборные Португалии, Швейцарии и Польши поднялись на четыре строчки, и теперь занимают места с четвертое по шестое. Остальные сборные, входящие в первую десятку, опустились на три строчки - Чили, Колумбия, Франция, Бельгия.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Андорры, поднявшаяся сразу на 57 мест – до 129 позиции. Самое сильное падение зафиксировано у сборной Намибии – она потеряла сразу 62 строчки и теперь она располагается на 159-й позиции.

На Кубке конфедераций сборная России (главный тренер – Станислав Черчесов) не пробилась в плей-офф. Она выступала в группе А, где победила Новую Зеландию (2:0), но уступила Португалии (0:1) и Мексике (1:2), набрав 3 очка и заняв только третье место.