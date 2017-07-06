Футбольные симуляторы получили статус официального вида спорта

Киберфутбол официально признан Министерством спорта России новой дисциплиной футбола. Таким образом, футбольные симуляторы приравняли к таким разновидностям футбола, как пляжный и мини-футбол, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег», - отметил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Он сообщил, что РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу). Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России.

В июне 2016 года Минспорта России включило «компьютерный спорт» в перечень официальных спортивных дисциплин. Теперь киберспортсмены могут завоевать звания «Мастер спорта», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта».

Обычно под компьютерным спортом понимаются соревнования по групповому прохождению компьютерных игр, таких как Dota 2, League of Legends, Starcraft II, Counter-Strike.