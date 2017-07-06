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06 июля 2017, 16:58
компьютерные игры Минспорта футбол

Футбольные симуляторы получили статус официального вида спорта

Турнир по киберфутболу
Турнир по киберфутболу
wikipedia.org

Киберфутбол официально признан Министерством спорта России новой дисциплиной футбола. Таким образом, футбольные симуляторы приравняли к таким  разновидностям футбола, как пляжный и мини-футбол, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег», - отметил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Он сообщил, что РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу). Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России.

В июне 2016 года Минспорта России включило «компьютерный спорт» в перечень официальных спортивных дисциплин. Теперь киберспортсмены могут завоевать звания «Мастер спорта», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта».

Обычно под компьютерным спортом понимаются соревнования по групповому прохождению компьютерных игр, таких как Dota 2, League of Legends, Starcraft II, Counter-Strike.

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