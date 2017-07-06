Комитет ГД рекомендовал отклонить закон о запрете суррогатного материнства

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете суррогатного материнства, внесенный сенатором Антоном Беляковым, сообщает ТАСС без объяснения причин такого решения.

Член Совета Федерации Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете суррогатного материнства в конце марта 2017 года. В нем предлагается ввести полный запрет в России суррогатного материнства до разработки комплексного подхода к этому институту

В пояснительной записке к документу Беляков утверждал, что «суррогатное материнство является грубейшим нарушением прав ребенка, прежде всего на личную и семейную идентичность и связанное с таковой специфическое общение с родной матерью». «Поскольку, как это доказано существующими многочисленными научными исследованиями, ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью (которая этого ребенка выносила и родила), и такая связь формируется уже на пренатальной стадии его развития (при его пребывании в утробе матери). Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия», - пояснял он.

Ранее 6 июля стало известно, что комитет Госдумы рекомендовал отклонить еще один резонансный законопроект, касающийся материнства и детства, — о запрете бэби-боксов.