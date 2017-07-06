Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста

Экс-чемпион мира Гарри Каспаров решил возобновить шахматную карьеру, которую завершил в 2005 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он примет участие в турнире серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе по быстрым шахматам и блицу, сообщили организаторы соревнований. Они выдали ему специальное приглашение wild card. «Похоже, я увеличу средний возраст участников и понижу средний рейтинг», - прокомментировал Каспаров в Twitter. В турнире в Сент-Луисе будут участвовать нынешний второй номер в шахматном рейтинге Хикару Накамура, Сергей Карякин и Вишванатан Ананд.

«Волнительно официально возвращаться в спорт. Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в Сент-Луисе - это честь. Я бы не хотел, чтобы это произошло в другом месте», - сказал Каспаров ТАСС.

В свою очередь, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что рад возвращению Гарри Каспарова в большие шахматы. При этом он напомнил, что комиссия по этике запретила гроссмейстеру участвовать в турнирах до сентября этого года.

«Если он будет играть до сентября 17 года, комиссия по этике должна рассмотреть вопрос, является ли это нарушением их решения», – цитирует главу FIDE Business FM. При этом он отметил, что если Каспаров будет принимать участие в турнире без разрешения комиссии, то дисквалификация может быть продлена на два года.