ЕС и Япония призвали к ужесточению санкции против Северной Кореи

Председатель Европейского Совета Дональд Туск и премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвали международное сообщество к скорейшему принятию новой всеобъемлющей резолюции СБ ООН по Северное Корее и усилению санкции против нее в связи с проведенным Пхеньяном очередным испытанием баллистической ракеты, передает «Интерфакс».

В опубликованном 6 июля совместном заявлении Туска и Абэ заявляется, что «Северная Корея представляет новый уровень угрозы миру и безопасности всего мира».

«Сегодня мы договорились призвать международное сообщество усилить меры воздействия, нацеленные на дальнейшее ограничение поставок соответствующих изделий и технологий, а также на финансирование северокорейских ядерных и ракетных программ», — сообщил Туск после переговоров с премьер-министром Японии.

Он добавил, что ЕС и Япония «призывают к скорейшему принятию новой всеобъемлющей резолюции СБ ООН» по Северное Корее.

«КНДР должна воздержаться от любых дальнейших провокаций, которые могут привести к росту напряженности в регионе и во всем мире. Мы призываем Северную Корею полностью и незамедлительно выполнять ее международные обязательства в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН», — отмечается в совместном заявлении.

4 июля КНДР объявила о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить «любую цель». По данным Пхеньяна, ракета пролетела 930 километров и упала в назначенном месте — исключительной экономической зоне Японии. Однако, российское Минобороны опровергло данные Северной Кореи, утверждая, что это была ракета средней дальности и пролетела она лишь 510 километров.