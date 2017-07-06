Путин протестировал первый российский VIP-лимузин

Президент РФ Владимир Путин протестировал новейший лимузин для высших чиновников государства, разработанный в рамках российского проекта «Кортеж», пишут «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Президент протестировал «прототип А» — партия таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны (ФСО) уже в текущем году, рассказал Мантуров, добавив, что Путин остался доволен разработкой.

Проект «Кортеж», реализуемый по поручению президента от 2012 года, предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника и минивэна — для высших чиновников государства. «Дебютный выезд» этих автомобилей должен состояться на инаугурации президента после выборов 2018 года, сообщает издание.

В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». На его площадке смогут выпускать до 300 машин в год. В будущем VIP-авто планируется сделать доступными и для других граждан — серийное производство будет запущено в 2018–2019 годах. В 2016-м на реализацию проекта «Кортеж» было выделено 3,7 млрд рублей.