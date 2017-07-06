Меркель отказалась выступать посредником на встрече Трампа и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась выступать посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на их встрече во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Политик пояснила, что это касается вопроса урегулирования ситуации на Украине. «У нас есть своя четкая позиция», — цитирует агентство слова Меркель.

По ее словам, нормандская четверка (Германия, Россия, Украина, Франция) совместно с США пытается найти решение сообща.