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06 июля 2017, 16:34
ЛГБТ Татьяна Москалькова Чечня

Москалькова заявила об отсутствии фактов преследования геев в Чечне

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
Фото: © Sputnik/ Владимир Федоренко

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что она получила промежуточный ответ Следственного комитета России (СКР)о проверке информации о преследовании геев в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам омбудсмена, следователи пока не подтвердили факты преследования гомосексуалистов в республике. «Я получила такой ответ. В нем говорится, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия в отношении [таких] лиц, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам», — цитирует агентство слова Москальковой.

При этом она добавила, что этот ответ является промежуточным, поскольку в повторном запросе и письме «Новой газеты», которое она переслала в Следственный комитет, есть информация о фамилиях лиц, считающихся погибшими.

«Я попрошу направить уточняющий ответ по тем фамилиям, которые перечислены в письме. Они действительно расплывчаты, только фамилия и имя, больше данных нет, но, думаю, следственные органы примут меры, чтобы побеседовать с автором статьи, получить дополнительные данные о годе рождения, месте захоронения», — сказала Москалькова.

По ее словам, в запросе фигурируют 24 человека.

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