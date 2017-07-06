Следователи пришли в московский штаб Навального

Московский предвыборный штаб оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального заблокирован, там проходят следственные действия. Об этом в Facebook написал сотрудник ФБК Николай Ляскин.

«Опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть. Человек, который дежурил ночью не отвечает, но гудки проходят. Вокруг штаба около 10 оперативников. Вот так власти испугались агитационного субботника», — сообщил он.

В Москве штаб Алексея Навального заработал 29 мая. Его открытие несколько раз переносилось из-за проблем с помещением. Так, 3 июня здание обклеили уведомлениями с требованием покинуть помещение, а позже — с угрозами.

6 июля также стало известно, что в Орле и Новосибирске силовики изъяли агитационные материалы, в краснодарский штаб ворвались пожилые активистки из «Отрядов Путина», которые порвали плакаты.