06 июля 2017, 14:43
Соавтор «пакета Яровой» сенатор Виктор Озеров уйдет из Совета Федерации
Соавтор Ириной Яровой по созданию пакета «антитеррористических поправок» сенатор Виктор Озеров написал заявление об уходе из Совета Федерации по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты Федерального собрания.
По словам источника, 11 июля заявление Озерова рассмотрит Совет верхней палаты, а на следующий день этот вопрос вынесут на заседание Совета Федерации.
Причины, по которым Озеров решил покинуть Совет Федерации, источник не назвал.
В 2001 году Озеров стал членом Совета Федерации от Хабаровской краевой думы и возглавил в верхней палате комитет по обороне и безопасности.
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