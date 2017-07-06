Пентагон поставит Польше комплексы ПВО систем Patriot

Пентагон поставит министерству национальной обороны Польши системы ПВО Patriot, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы польского военного ведомства Антони Мачеревича.

Соглашение о поставках было подписано в Варшаве во время визита президента США Дональда Трампа.

Мачеревич уточнил, что комплексы для Польши оснастят новейшей системой управления огнем IBCS, а первые поставки начнутся к 2022 году. По словам министра, их покупка обеспечит Польше «безопасность перед любым врагом» и позволит «эффективно противодействовать российским системам «Искандер».

На покупку восьми комплексов Patriot Варшава планировала потратить не более 30 млрд злотых (около 7,5 млрд долларов).