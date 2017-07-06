В Кремле назвали «слегка преувеличенной» новость о тестировании Путиным «Кортежа»

Заявление министра промышленности РФ Дениса Мантурова о том, что президент Владимир Путин лично испытал новый автомобиль представительского класса, соответствует действительности лишь отчасти. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин не совершил полноценной поездки на лимузине проекта «Кортеж», а только «трогался на нем, чуть-чуть проехался». Представитель Кремля пояснил, что на автомобиле ездить президенту пока нельзя, так как это прототип.

Новость о тестировании лимузина, озвученную 6 июля главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, Песков назвал «слегка преувеличенной». «Машина еще не готова. Действительно есть некие наброски, эти наброски — прототип такой, президент видел, ему понравились, о тестировании говорить преждевременно», — отметил он.

Ранее в четверг газета «Известия» со ссылкой на Дениса Мантурова сообщила, что Владимир Путин протестировал новейший лимузин для высших чиновников государства, разработанный в рамках российского проекта «Кортеж».