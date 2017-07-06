Холодную погоду назвали причиной роста безработицы в России

Майские и июньские холода в текущем году стали причиной роста безработицы в России. С учетом сезонной коррекции, ее уровень в мае увеличился с 5,2 до 5,4%, сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«Такая тенденция в первую очередь связана с более низкой занятостью в секторах, наиболее чувствительных к погодным условиям, — сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе», — говорится в отчете Минэкономразвития.

По данным ведомства, наиболее заметное снижение темпов сезонного роста занятости было зафиксировано в сельском хозяйстве (минус 15,4% к предыдущему году), торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе (минус 3,1%) и образовании (минус 1,4%).

Общая численность безработных в России в мае составила, по данным Минэкономразвития, 4,1 млн человек против 3,9 млн в предыдущие три месяца.

В то же время в министерстве отметили, что нетипично холодная погода оказала поддержку некоторым отраслям. В частности, добыча газа в мае выросла в годовом исчислении на 20,2% против 6,7% в апреле, а потребление электроэнергии — на 4,8%. Однако уже в июне темпы роста потребления электроэнергии существенно замедлились — до 2,1%.

«Это замедление, вероятнее всего, связано с менее активным использованием кондиционеров этим летом, а также с более низкой активностью во внутреннем туризме, ресторанном и гостиничном бизнесе, что также обусловлено холодной погодой», — говорится в документе.