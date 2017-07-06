Роскомнадзор заблокировал «Спутник и погром» и «Правый взгляд»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, в том числе «Спутник и погром», «Русский сектор» и «Правый взгляд», передает РИА Новости со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова.

Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать данные сайты как экстремистские. Ведомство также заявило, что считает необходимым ограничить доступ к многочисленным материалам, оправдывающим деятельность запрещенных в России организаций «Правый Сектор», «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и других террористических группировок, воюющих в Сирии. Всего планировалось заблокировать более десяти интернет-ресурсов.

В сентябре 2015 года после одной из публикаций на ресурсе «Спутник и погром» было возбуждено уголовное дело об экстремизме. В рамках дела у главного редактора ресурса Егора Просвирнина прошел обыск, самого его вызывали на допрос. Просвирнин позже заявлял, что следствие не нашло у него дома ни экстремистской литературы, ни символики. По его словам, статья, вызвавшая претензии, рассказывала о целях русского национализма. Защита сообщала, что Просвирнин проходил по уголовному делу свидетелем.