Очень Большой Телескоп сфотографировал галактику М77

Очень Большой Телескоп ESO (VLT) получил замечательный снимок видимой «в фас» спиральной галактики с перемычкой Мессье 77 (М77). Фото, опубликованное Европейской Южной обсерваторией, прекрасно отражает красоту этого космического объекта, его сверкающие спиральные ветви, пересеченные темными пылевыми полосами.

Находящаяся примерно в 47 миллионов световых лет от нас галактика в созвездии Кита была открыта в 1780 году французским астрономом Пьером Мешеном и описана им как туманность. Мешен сообщил о своем наблюдении Шарлю Мессье, который занес объект в свой каталог под номером 77. И Мессье, и Гершель считали М77 звездным скоплением, однако с развитием техники наблюдений было с несомненностью установлено, что это галактика, поперечник которой достигает примерно 100 000 световых лет. M77 также оказалась и одной из самых больших галактик каталога Мессье – ее масса так велика, что под воздействием ее гравитации соседние галактики деформируются.

На снимке спираль выглядит спокойной, но скрыто в ней гораздо больше, чем видит глаз. М77 (она же NGC 1068) – одна из ближайших к нам активных галактик, самых высокоэнергетических объектов Вселенной. Ядра активных галактик часто затмевают своим блеском все остальные части своей звездной системы, вместе взятые. Эти галактики – одни из самых ярких тел во Вселенной. Они излучают энергию во всех диапазонах спектра: от гамма-лучей и рентгена до микроволн и радиоволн. M77 особенно ярко излучает в инфракрасных лучах; она классифицируется как сейфертовская галактика II типа.

Ослепительная яркость галактики обусловлена прежде всего излучением ее центрального источника – аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры. Потоки вещества, устремляющиеся к черной дыре, сталкиваются и разогреваются до невероятных температур, что и приводит к выделению огромного количества энергии. Считается, что образующийся таким образом аккреционный диск приобретает форму толстого тороидального «пончика» из газа и пыли. Еще в 2003 году такую структуру в ядре M77 удалось зарегистрировать наблюдениями на интерферометре VLT со сверхвысоким разрешением.

Снимок M77 получен наложением изображений в четырех различных полосах спектра, соответствующих синему, красному, фиолетовому и розовому (цвет альфа-линии водорода) цветам. Каждая длина волны выявляет различные физические параметры излучения: например, розовая альфа-линия водорода излучается горячими молодыми звездами, формирующимися в спиральных ветвях, тогда как на красных волнах излучают тонкие нитеобразные волокнистые структуры в газе, окружающем M77. Вблизи центральной части галактики видна и фоновая звезда, принадлежащая Млечному Пути: у ее изображения заметны диффракционные лучи, вызванные присутствием спайдеров вторичного зеркала телескопа. Вдобавок, на снимке можно разглядеть и множество более далеких галактик; по соседству с ослепительными спиральными ветвями М77 они выглядят крохотными туманными пятнышками, теряющимися рядом с колоссальной спиралью активной галактики.

Изображение Messier 77 получено с приемником FORS2 (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2) на первом «юните» (Основном телескопе №1 Antu) комплекса VLT, в обсерватории ESO Параналь в Чили. Наблюдения выполнены по программе «Космические сокровища ESO» (ESO’s Cosmic Gems programme), просветительской инициативы, в рамках которой на телескопах ESO с образовательными целями получаются изображения интересных, загадочных или просто визуально привлекательных объектов.