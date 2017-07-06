Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 июля 2017, четверг, 14:09
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
06 июля 2017, 10:51
астрономия

Очень Большой Телескоп сфотографировал галактику М77

Галактика Мессье 77
Галактика Мессье 77
ESO

Очень Большой Телескоп ESO (VLT) получил замечательный снимок видимой «в фас» спиральной галактики с перемычкой Мессье 77 (М77). Фото, опубликованное Европейской Южной обсерваторией, прекрасно отражает красоту этого космического объекта, его сверкающие спиральные ветви, пересеченные темными пылевыми полосами.

Находящаяся примерно в 47 миллионов световых лет от нас галактика в созвездии Кита была открыта в 1780 году французским астрономом Пьером Мешеном и описана им как туманность. Мешен сообщил о своем наблюдении Шарлю Мессье, который занес объект в свой каталог под номером 77.  И Мессье, и Гершель считали М77 звездным скоплением, однако с развитием техники наблюдений было с несомненностью установлено, что это галактика, поперечник которой достигает примерно 100 000 световых лет. M77 также оказалась и одной из самых больших галактик каталога Мессье – ее масса так велика, что под воздействием ее гравитации соседние галактики деформируются.

На снимке спираль выглядит спокойной, но скрыто в ней гораздо больше, чем видит глаз. М77 (она же NGC 1068) – одна из ближайших к нам активных галактик, самых  высокоэнергетических объектов Вселенной. Ядра активных галактик часто затмевают своим блеском все остальные части своей звездной системы, вместе взятые. Эти галактики – одни из самых ярких тел во Вселенной. Они излучают энергию во всех диапазонах спектра: от гамма-лучей и рентгена до микроволн и радиоволн. M77 особенно ярко излучает в инфракрасных лучах; она классифицируется как сейфертовская галактика II типа.

Ослепительная яркость галактики обусловлена прежде всего излучением ее центрального источника – аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры. Потоки вещества, устремляющиеся к черной дыре, сталкиваются и разогреваются до невероятных температур, что и приводит к выделению огромного количества энергии. Считается, что образующийся таким образом аккреционный диск приобретает форму толстого тороидального «пончика» из газа и пыли. Еще в 2003 году такую структуру в ядре M77 удалось зарегистрировать наблюдениями на интерферометре VLT со сверхвысоким разрешением.

Снимок M77 получен наложением изображений в четырех различных полосах спектра, соответствующих синему, красному, фиолетовому и розовому (цвет альфа-линии водорода) цветам. Каждая длина волны выявляет различные физические параметры излучения: например, розовая альфа-линия водорода излучается горячими молодыми звездами, формирующимися в спиральных ветвях, тогда как на красных волнах излучают тонкие нитеобразные волокнистые структуры в газе, окружающем M77. Вблизи центральной части галактики видна и фоновая звезда, принадлежащая Млечному Пути: у ее изображения заметны диффракционные лучи, вызванные присутствием спайдеров вторичного зеркала телескопа. Вдобавок, на снимке можно разглядеть и множество более далеких галактик; по соседству с ослепительными спиральными ветвями М77 они выглядят крохотными туманными пятнышками, теряющимися рядом с колоссальной спиралью активной галактики.

Изображение Messier 77 получено с приемником FORS2 (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2) на первом «юните» (Основном телескопе №1 Antu) комплекса VLT, в обсерватории ESO Параналь в Чили. Наблюдения выполнены по программе «Космические сокровища ESO» (ESO’s Cosmic Gems programme), просветительской инициативы, в рамках которой на телескопах ESO с образовательными целями получаются изображения интересных, загадочных или просто визуально привлекательных объектов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.