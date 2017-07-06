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06 июля 2017, 12:30
биология медицина онкология

Первые испытания персонализированных вакцин против меланомы прошли успешно

Компьютерная модель клетки меланомы
Компьютерная модель клетки меланомы
Sriram Subramaniam, National Cancer Institute (NCI), 2012

Получены первые сообщения об успехе клинических испытаний вакцин, предназначенных для борьбы с меланомой. Вакцины, адаптированные к индивидуальным мутациям пациента, обучают его иммунную систему борьбе с опухолевыми клетками.

Сообщения о двух клинических испытаниях были опубликованы в журнале Nature. Одно из них было проведено в США под руководством Кэтрин У (Catherine Wu), Патрика Отта (Patrick A. Ott) и Чжутин Ху (Zhuting Hu), второе провели исследователи из Германии и Австрии. Принципы работы вакцин против меланомы аналогичны вакцинам, направленным против инфекционных заболеваний. Уникальные компоненты опасного для организма объекта – в данном случае опухолевых клеток – смешиваются с агентами, которые стимулируют иммунный ответ. Но данные противораковые вакцины адаптируются к каждому пациенту индивидуально и вводятся уже после появления у него меланомы, а не с профилактической целью.

В обоих случаях исследователи сначала секвенировали гены опухолевых клеток, связанные с кодированием определенных белков, которые наиболее вероятно вызовут иммунный ответ. В американском исследовании приняли участие шесть пациентов, перенесших операцию по удалению опухоли. Обычно рецидивы после таких операций возникают у половины больных. Для каждого участника была подготовлена вакцина, содержащая до 20 фрагментов белков, соответствующих мутациям в их опухолях. Среди шестерых пациентов, получивших персонализированную вакцину, у четверых в течение года не было отмечено новых признаков меланомы. Те же двое, у которых меланома появилась вновь, полностью от нее избавились после приема препарата, который активизировал иммунную систему, блокируя белок PD-1.

Германско-австрийская группа, которую возглавлял профессор Угур Шахин (Uğur Şahin) из Университета имени Гуттенберга в Майнце, включила в испытание 13 пациентов с меланомой. Вакцина, которую они использовали, включала РНК, кодирующую до десяти мутированных белков у каждого пациента. У восьми пациентов, не имевших видимых опухолей во время вакцинации, так и не появились новые опухоли в течение 23 месяцев. У оставшихся пятерых в момент вакцинации были опухоли. После введения вакцины у двоих из них размеры опухолей уменьшились, но у одного позднее возобновились. Однако после применения ингибитора PD-1 у него наступила полная ремиссия.

Хотя в обоих случаях число участников испытаний было очень невелико и отсутствовала контрольная группа, первые результаты можно считать обнадеживающими. Специалист по онкологической иммунологии из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Роберт Шрайбер (Robert Schreiber) отмечает, что масштабные испытания уже идут и что исследователи считают особенно перспективными сочетание вакцин с ингибиторами PD-1. Но есть целый ряд нерешенных проблем. На генетическое исследование и подготовку персонализированной вакцины у обеих групп ушло около трех месяцев. Это слишком долгий срок для лечения многих видов рака. Правда, обе группы утверждают, что в состоянии ускорить процесс. По оценке Кэтрин У, время подготовки вакцины можно сократить до шести недель.

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