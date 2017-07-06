Потеря обоняния способствует сохранению стройной фигуры

Проведенное на лабораторных мышах исследование показало: мыши, утратившие способность воспринимать запахи, теряют вес, хотя едят не меньше прежнего.

В работе молекулярного биолога Эндрю Диллина (Andrew Dillin) из Калифорнийского университета в Беркли и его коллег подопытным мышам давали регулярные дозы дифтерийного токсина – продукта Corynebacterium diphtheriae. Он подавляет нейроны, связанные с восприятием запахов, в связи с чем мыши в период приема препаратов теряли обоняние. В ходе эксперимента часть мышей кормили обычной пищей, а часть держали на диете с повышенным содержанием жиров.

По прошествии трех с лишним месяцев оказалось, что лишенные обоняния мыши, которые ели обычную пищу, весили лишь слегка меньше мышей из контрольной группы, питавшихся так же, но не терявших обоняния. А вот среди мышей, рацион которых отличался повышенной жирностью, лишенные обоняния мыши весили на 16 % меньше располневших мышей из контрольной группы. На втором этапе эксперимента взяли уже отъевшихся на жирной диете мышей и лишили обоняния их. Довольно скоро они сбросили вес.

Очевидное объяснение этого эффекта – то, что мыши с ослабленным обонянием едят меньше, оказалось неправильным. Никакого различия в потреблении пищи двумя группами мышей не обнаружилось. Более того, двигались худые мыши тоже не больше, чем их толстые собратья.

Исследователи определили, что мыши оставались худыми, так как сжигали больше калорий при посредстве бурого жира. В организме мышей, как и человека, есть два вида жировой ткани: белая и бурая. Белая служит для запаса энергии в виде химических веществ. Бурая жировая ткань предназначается для обогревания, в ее клетках за счет реакций в митохондриях выделяется тепло (подробнее об этом рассказано в специальном очерке «Белый и бурый»).

Эндрю Диллин и его коллеги обнаружили, что в организме мышей с отключенным обонянием не только усиливается активность бурой жировой ткани, но и часть белого жира превращается в бурый. «Они переписывают свои метаболические программы, чтобы сжигать больше калорий, – говорит ученый. – Когда мышь не может чувствовать запах своей пищи, она может «думать», что она съела больше, чем на самом деле, и это побуждает ее расходовать больше энергии».

Продолжая свои исследования, ученые решили узнать, что произойдет с мышами, обоняние которых будет не снижено, а наоборот обострено. Для этого они взяли генетически модифицированных мышей, сверхчувствительных к запахам. Такие мыши действительно часто страдали ожирением, хотя ели не больше других. Так что гипотеза о связи обоняния с расходом энергии и, в конечном счете, с ожирением или похудением, подтвердилась.

Итоги исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.