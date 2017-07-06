Путин озвучил орловскому губернатору жалобы жителей области

Президент России Владимир Путин потребовал у губернатора Орловской области Вадима Потомского проработать жалобы граждан, поступившие на прямую линию с главой государства, сообщается на сайте Кремля.

Путин пояснил, что поручил своей администрации рассмотреть все обращения россиян, не попавших в эфир 15 июня. В ходе встречи с Потомским 6 июля он перечислил несколько проблем, на которые обратили внимание жители Орловской области: отсутствие лекарств для льготников, увеличение тарифов ЖКХ, состояние дорог.

Также глава государства обратил внимание губернатора, что люди жалуются на отсутствие бесплатных учебников в орловских школах. Он одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, — 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15-17 тысяч». «Странно, да?» — добавил президент.

Оон отметил и обращения, касающиеся полигонов для мусора (в ходе прямой линии на свалку пожаловались жители Балашихи; через неделю она была ликвидирована).

Вадим Потомский пообещал проработать все материалы, собранные после обработки жалоб граждан.

15 июня на прямую линию дозвонилась жительница Орла, которая пожаловалась главе государства, что ей приходится добиваться положенных ей по закону лекарств через суды. При этом женщина сообщила, что неоднократно обращалась к губернатору, но получала ответ, что заложенных в бюджете средств не хватает на эти цели.