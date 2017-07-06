Умерла писательница и диссидент Ирина Ратушинская

Писательница и диссидент Ирина Ратушинская скончалась 5 июля на 64-м году жизни, сообщается на сайте «Русского ПЕН-центра».

В 1982 году Ирина Ратушинская была осуждена за антисоветскую агитацию на семь лет колонии строгого режима. Годы, проведённые в женской колонии для «особо опасных государственных преступников» в Мордовии, она описала в автобиографической книге «Серый — цвет надежды». Тогда же Ирина заочно была принята в Международный ПЕН-клуб.

Ее дело получило широкий международный резонанс. Одним из условий встречи в Рейкъявике Михаила Горбачева и Рональда Рейгана было освобождение Ратушинской. В 1986 году после досрочного освобождения она уехала из СССР, преподавала в университете Чикаго. В 1987 году писательницу лишили советского гражданства. 15 августа 1990 года ей вернули российское гражданство, в конце 90-х она вернулась в Россию.

Ратушинская написала сценарии к сериалам «Моя прекрасная няня», «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт», является автором нескольких книг стихов и романов, в том числе «Одесситы» и «Тень портрета».