Ройзман назвал выборы свердловского губернатора «ролевыми играми»

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собрал меньше трети подписей муниципальных депутатов, необходимых для участия в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам градоначальника, его выдвижение поддержали 39 местных депутатов, всего для прохождения муниципального фильтра необходимо 126. «Шансов пройти все меньше, — отметил Ройзман. — Но без моего участия это не выборы, а ролевые игры».

Срок подачи документов, в том числе подписных листов, для регистрации кандидатом на должность главы Свердловской области заканчивается 26 июля.

Ранее стало известно, что Евгения Чудновец, осужденная по делу о репосте видеоролика в социальных сетях (впоследствии приговор был отменен), выдвинута кандидатом в губернаторы Свердловской области.