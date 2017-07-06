Глава Минобрнауки РФ объявила о начале масштабной школьной реформы

Минобрнауки объявило о планах проведения масштабной реформы школьного образования, предусматривающих передачу школ от муниципальных властей к региональным, сообщает «Интерфакс».

Нынешняя система, когда школы подчиняются муниципальным властям, неэффективна и требует перемен, в частности, для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе, заявила 6 июля министр образования и науки РФ Ольга Васильева на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науки.

«Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», — почеркнула министр.

«Когда принималась эта реформа (в 1990-е годы – прим.), это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, - я позволю себе такой термин произнести - «государственные школы». То есть возвращения школ в государство и выстраивания государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», - заявила Васильева.

Она сообщила, что реформу планируется начать с «пилотного проекта», о готовности участвовать в котором уже объявили 16 регионов.