Отца «пьяного» мальчика из Балашихи признали потерпевшим по делу о халатности экспертов

Отца погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе мальчика Роман Шимко признали потерпевшим по делу о халатности экспертов, давших заключение о присутствии в организме его сына Алексея алкоголя, передает ТАСС.

«Сегодня адвокаты нашей коллегии и Роман Шимко были в СК. В уголовном деле о халатности Романа признали потерпевшим», — сообщила пресс-секретарь коллегии адвокатов Вероника Воронова, представляющей интересы семьи погибшего мальчика.

«В деле о ДТП он проходит в качестве потерпевшего. Роман ознакомлен с материалами дела, расследование завершено. А вот в деле о халатности он был всего лишь свидетелем, а права свидетелей в уголовном процессе весьма ограничены», - в свою очередь рассказала адвокат Романа Шимко Виктория Данильченко.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. Машина проехала сверху, зацепила днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вручил отцу мальчика заключение судебно-медицинской экспертизы, гласившее, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.

3 июля 2017 СМИ сообщили, что полиция завершила расследование уголовного дела о гибели шестилетнего Алексея Шимко.

Следователями также расследовалось уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, проводивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка. Семья мальчика не согласилась с результатами экспертизы и потребовала расследования. Также утверждается, что уголовное дело по факту гибели ребенка не возбуждали около месяца, часть доказательств была уничтожена, а на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление.