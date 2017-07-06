В Центробанке назвали «шоком» уровень инфляции в России

Разогнавшаяся в июне до 0,6% инфляция стала «шоком» для руководства Центробанка РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4% (годовой – прим.)» — цитирует агентство директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игоря Дмитриева.

Он заявил, что Центробанк ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.

«Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — сказал Дмитриев, отметив, что ЦБ не видит оснований для снижения годовой инфляции существенно ниже целевых 4%.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.