Генпрокуратура потребовала заблокировать «Спутник и погром» и «Правый взгляд»

Генпрокуратура России потребовала заблокировать ряд информационных ресурсов экстремистского характера, в числе которых «Спутник и погром», «Русский Сектор» и «Правый взгляд», сообщается 6 июля на сайте ведомства.

Данные порталы, по мнению Генпрокуратуры, «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

«Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта" (прежнее название террористической организации "Исламское государство" — прим.), "Джебхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», — говорится в сообщении.

В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор пакет из шести требований «для оперативной блокировки противоправного контента», говорится в сообщении.

В сентябре 2015 года после одной из публикаций на ресурсе «Спутник и погром» было возбуждено уголовное дело об экстремизме. В рамках дела у главного редактора ресурса Егора Просвирнина прошел обыск, самого его вызывали на допрос.