Трамп допустил возможность вмешательства России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам Трампа, подобные действия также могли совершить другие страны. «Никто ничего не знает наверняка», — отметил он.

Ранее в четверг Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер. Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения в якобы вмешательстве в выборы в США и других странах.