«Яндекс» начал разрабатывать «голосового помощника»

Компания «Яндекс» работает над созданием колонки — голосового помощника, подобной Amazon Echo и Google Home, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в крупной медиакомпании и звукозаписывающих лейблах.

Представитель «Яндекса» сообщил, что прототип такого устройства под рабочим названием Аrtificial Intelligence speaker уже существует, компания экспериментирует и с устройствами с голосовым интерфейсом.

Собеседник издания подчеркнул, что «за голосовым интерфейсом будущее», не став при этом раскрывать какие-либо подробности о самом устройстве.

Близкий к «Яндексу» источник подтвердил, что план создания умной колонки есть, причем уже больше года. Однако, заявили собеседники издания, компания пока не обсуждала колонку с обладателями прав на треки из «Яндекс.Музыки», которые, как предполагается, будет проигрывать устройство.