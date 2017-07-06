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06 июля 2017, 15:43
ВКС Владимир Путин крылатые ракеты Сирия

Путин высоко оценил характеристики новейшей крылатой ракеты после удара в Сирии

Удар ВКС РФ по позициям террористов в Сирии
Удар ВКС РФ по позициям террористов в Сирии
Минобороны России

Президент России Владимир Путин высоко оценил характеристики новейшей крылатой ракеты Х-101. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью — 4,5 тысячи километров», — сказал глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Hfyytвоздушно-космических сил в Сирии. «Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101», — отметил президент.

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