Путин высоко оценил характеристики новейшей крылатой ракеты после удара в Сирии

Президент России Владимир Путин высоко оценил характеристики новейшей крылатой ракеты Х-101. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью — 4,5 тысячи километров», — сказал глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Hfyytвоздушно-космических сил в Сирии. «Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101», — отметил президент.