06 июля 2017, 15:06
Аксенов пообещал найти работу мэру Ялты «по складу характера»
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал трудоустроить главу Ялтинской городской администрации Андрей Ростенко, который ушел в отставку, передает РИА Новости.
«Андрей Олегович где-то будет у нас работать. Мы ему по складу характера найдем место», — сказал Аксенов журналистам, подчеркнув, что Ростенко «прошел большую школу» в качестве градоначальника.
Напомним, ранее 6 июля Аксенов сообщил о грядущей отставке трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.
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