Аксенов пообещал найти работу мэру Ялты «по складу характера»

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал трудоустроить главу Ялтинской городской администрации Андрей Ростенко, который ушел в отставку, передает РИА Новости.

«Андрей Олегович где-то будет у нас работать. Мы ему по складу характера найдем место», — сказал Аксенов журналистам, подчеркнув, что Ростенко «прошел большую школу» в качестве градоначальника.

Напомним, ранее 6 июля Аксенов сообщил о грядущей отставке трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.