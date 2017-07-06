Янукович отозвал своих адвокатов из судебного процесса по делу о госизмене

Экс-президент Украины Виктор Янукович отозвал своих защитников из проходящего на Украине судебного процесса по делу о госизмене, заявил адвокат Виталий Сердюк, передает РИА Новости.

По словам Сердюка, Янукович считает, что процесс утратил легитимность, поэтому любые решения суда будут никчемными.

«Именно поэтому было принято, подписано и подано заявление о выходе из данного процесса», — заявил адвокат журналистам 6 июля, пояснив, что решение об этом было принято после завершения предыдущего заседания.

В заявлении указано, что защита считает невозможным осуществление правосудия Оболонским судом по этому делу.

Ранее Янукович заявил, что не хочет участвовать «в этом театрализованном представлении под названием суд». Экс-президент напомнил, что во время разбирательства не допросили его и свидетелей защиты, а также не ознакомили с обвинительным заключением.