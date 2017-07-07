Суд арестовал обвиняемую в ДТП с «пьяным» ребенком в Балашихе

Железнодорожный городской суд Балашихи отправил под арест Ольгу Алисову, обвиняемую по делу о ДТП, в результате которого погиб 6-летний ребенок, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, во дворе жилого дома сбила мальчика Алешу Шимко. Ребенок от полученных травм скончался. Родители ребенка утверждали, что возбуждение уголовного дела, а затем его расследование всячески затягивалось – предположительно, из-за связи Алисовой с местным криминалитетом. 3 июля 2017 СМИ сообщили, что полиция завершила расследование уголовного дела о гибели Алексея Шимко.

Позднее следователь вручил отцу мальчика заключение судебно-медицинской экспертизы, гласившее, что в крови его шестилетнего сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, проводивших экспертизу тела погибшего ребенка. 6 июля стало известно, что отца погибшего мальчика признали потерпевшим по уголовному делу о халатности экспертов.

Рассматривая ходатайство об аресте Алисовой, суд учел заявление следователя о том, что она нарушила подписку о невыезде, не проживала по своему адресу и не приходила на встречи со следователями, а также сменила место работы: «Она не отвечала на звонки следователя. Она не явилась в следственное управление 5 и 6 июля, хотя была уведомлена об этом». Следствие заявило, что Алисова может скрыться от следствия или же оказать давление на потерпевших и свидетелей по данному делу. Прокурор согласился с позицией следствия.

В результате судья Светлана Двуреченских приняла решение об изменении меры пресечения Алисовой с подписки о невыезде на арест: «Суд постановил: избрать в отношении Ольги Алисовой меру пресечения в виде ареста до 15 сентября включительно».