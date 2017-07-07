СМИ объявили о готовности США оставить Асада во главе Сирии

Американский Белый дом готов согласиться на дальнейшее пребывание у власти президента Сирии Башара Асада и создание в Сирии зон безопасности, которые будет контролировать российская военная полиция, сообщает The Daily Beast со ссылкой на свои источники в Конгрессе и в Белом доме.

По информации издания, планируется в целом усилить взаимодействие Вашингтона и Москвы по сирийским вопросам. Ожидается, что президент США Дональд Трамп представит стратегию российскому президенту Владимиру Путину в Гамбурге на саммите G20, в ходе которого 7 июля пройдет первая личная встреча лидеров двух стран.

Стратегия, в частности, предусматривает создание безопасных зон и присутствие российской военной полиции в Сирии, а также нанесение значительного удара террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).