В российском «Ашане» сменится руководитель

В российском подразделении французской розничной сети Auchan («Ашан») 1 сентября сменится директор — место Жан-Пьера Жермена займет Франсуа Реми, который сейчас возглавляет подразделения группы в Румынии и Люксембурге. Об этом RNS сообщили в пресс-службе «Ашана».

Жермен работает в сети Auchan с 1975 года, он начинал работником торгового зала в отделе фруктов и овощей.

В 2007 году Жермен стал генеральным директором российского «Ашана», а в 2014 году занял пост президента.

В сентябре он уходит на пенсию.

Приходящий ему на смену Реми уже представлен российскому менеджменту.