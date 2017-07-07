В филиалы двух вузов в Воронеже и Набережных Челнах запретили прием

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проведенных проверок запретил прием в два российских вуза, еще у двух приостановил действие лицензии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрещен прием в:

- Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета и

- Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета.

Кроме того Институт дружбы народов Кавказа лишен государственной аккредитации по специальностям «сервис и туризм» (бакалавриат) и «юриспруденция» (магистратура).

Также на основании решения Арбитражного суда аннулированы лицензии у Липецкого института управления и Московского банковского института.