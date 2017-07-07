07 июля 2017, 15:43
В филиалы двух вузов в Воронеже и Набережных Челнах запретили прием
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проведенных проверок запретил прием в два российских вуза, еще у двух приостановил действие лицензии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Запрещен прием в:
- Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета и
- Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета.
Кроме того Институт дружбы народов Кавказа лишен государственной аккредитации по специальностям «сервис и туризм» (бакалавриат) и «юриспруденция» (магистратура).
Также на основании решения Арбитражного суда аннулированы лицензии у Липецкого института управления и Московского банковского института.
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