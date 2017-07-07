Диссовет БелГУ счел необоснованными претензии к диссертации Мединского

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) рассмотрел в ходе заседания диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского и не нашел оснований считать ее ненаучной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В БелГУ уточнили: «Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной. Претензии заявителей относительно содержания диссертации не могут быть приняты во внимание».

Как уточняет ТАСС, 23 членам диссовета еще предстоит провести голосование по заключению комиссии, в котором содержится вывод о необоснованности претензий к диссертации министра.

Напомним, в Минобрауки обратился активист сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. Он попросил лишить Мединского ученой степени, поскольку диссертация министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков», по заявлению Бабицкого, абсурдна и не имеет научной ценности.

Диссовет МГУ, в который изначально поступили материалы по диссертации Мединского, который решил не рассматривать научную работу министра. Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в БелГУ.

Владимир Мединский не присутствует на заседании диссовета БелГУ, поскольку находится в командировке в Китае.