Россиянину дали в Литве 10 лет за вербовку шпионов

Вильнюсский окружной суд признал виновным в шпионаже гражданина России Николая Филипченко и приговорил его к десяти годам тюремного заключения, передает ТАСС.

Филипченко был задержан в поезде во время поездки через Литву из Калининградской области в Белоруссию в 2015 году. По версии следствия, он является офицером ФСБ.

Суд признал, что Филипченко действовал в составе организованной группы, в которую также входили представитель разведывательного управления ФСБ по Калининградской области с инициалами И. Г., а также гражданин Литвы В. С.

Следствие считает, что в 2011-2014 годах эта группа пыталась завербовать нескольких жителей Литвы — служащих департамента охраны президента Дале Грибаускайте.

Разведчики выясняли возможности установки жучков для прослушки Грибаускайте.