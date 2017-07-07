Группу бывших банкиров обвинили в хищении 585 млн рублей

Несколько бывших руководителей «ДС-Банка», лицензия у которого была отозвана в мае 2016 года, стали подозреваемыми по делу о хищении 585 млн рублей через фирмы-однодневки. Об этом сообщает Следственный комитет России.

И. о. председателя правления банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин и безработный Андрей Кузнецов заключены судом под стражу.

Президент банка Федор Цырульник и еще один безработный Виталий Вергизов объявлены в розыск. На безработных регистрировались компании-однодневки.

Сама афера, по данным следствия, была проведена незадолго до отзыва у банка лицензии — в апреле 2016 года.

На счета фиктивных фирм были перечислены все 585 млн рублей, находившиеся на корреспондентском счете «ДС-Банка».

Деньги переводились под видом выдачи кредитов.

«За несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи… В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику», — отмечают следователи.