Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Гамбурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в двенадцатом саммите лидеров стран «большой двадцатки» (G20), сообщает «Интерфакс».

7 июля российский лидер примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Затем состоится церемония официальной встречи лидеров G20 и обсуждение борьбы с терроризмом. Кроме того, на 7 июля запланировано два рабочих заседания саммита и встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, президентом Южной Кореи Му Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Вечером Владимир Путин будет присутствовать на торжественном концерте и приеме.

8 июля российский лидер, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон соберутся на рабочий завтрак, где обсудят ситуацию на Украине. Затем Владимир Путин побеседует с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в двух заседаниях глав делегаций. В рамках двусторонней программы президент РФ проведет переговоры с председателем Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером и отдельную встречу с Макроном.

В завершение участия в саммите G20 Владимир Путин ответит на вопросы журналистов.