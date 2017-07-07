07 июля 2017, 09:12
Путин уволил отвечавшего за хранение ядерного оружия генерала
Президент России Владимир Путин уволил начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча, пишет «Коммерсантъ».
Этот главк отвечает за хранение, обслуживание и подготовку к запуску всех ядерных боеприпасов.
Об отставке, отмечает издание, попросил сам генерал, сославшись на проблемы со здоровьем.
Во главе 12-го главного управления временно стал заместитель Сыча генерал-майор Игорь Колесников. Он же, по данным газеты, может занять этот пост на постоянной основе.
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