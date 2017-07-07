Путин уволил отвечавшего за хранение ядерного оружия генерала

Президент России Владимир Путин уволил начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча, пишет «Коммерсантъ».

Этот главк отвечает за хранение, обслуживание и подготовку к запуску всех ядерных боеприпасов.

Об отставке, отмечает издание, попросил сам генерал, сославшись на проблемы со здоровьем.

Во главе 12-го главного управления временно стал заместитель Сыча генерал-майор Игорь Колесников. Он же, по данным газеты, может занять этот пост на постоянной основе.