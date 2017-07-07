Суд отправил организатора «Русского марша» под домашний арест

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест организатора «Русского марша» Юрия Горского, сообщает «Интерфакс».

Горский и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако суд счел необходимым отправить Горского под домашний арест на два месяца.

О задержании Горского стало известно 5 июля. Он проходит по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ), которое было возбуждено после первомайского шествия националистов на Октябрьском поле в Москве. Шествие 1 мая было согласовано со столичными властями, однако полицейские тогда уже задерживали Горского.