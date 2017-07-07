07 июля 2017, 14:06
Умер замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин
Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин скончался на 58-м году жизни, сообщается на сайте организации.
В «Левада-центре» отмечают: «Его уход стал огромной потерей для Центра, в котором он работал с момента его основания, равно как и для всей сферы социологии общественного мнения, изучению которой он посвятил всю свою жизнь. <…> Без его знаний, умений и тонкого человеческого понимания Центр бы не достиг той научной и общественной репутации, которой он сейчас обладает».
Супруга Алексея Гражданкина Наталья рассказала «Коммерсанту», что причиной кончины стал инфаркт.
Алексей Гражданкин – один из создателей первого Всесоюзного центра изучения общественного мнения. В 2003 году он перешел на работу в «Левада-центр».
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