Азербайджан нанес удары по армянским позициям в Карабахе

В Нагорном Карабахе вновь начались обстрелы. Минобороны Азербайджана заявило об ударе по армянским позициям в Карабахе, «предотвращая провокацию армянской стороны». Об этом сообщает «Интерфакс».

Удар азербайджанской армии, как сообщается, был нанесен в Физулинско-Ходжавендском направлении фронта.

«В результате уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние», — говорится в релизе Минобороны.

В Минобороны Нагорно-Карабахской республики, как передает News.am, в свою очередь, сообщили о том, что сегодня утром азербайджанская стороны нарушила режим перемирия, применяя в том числе 85-мм дивизионные пушки Д-44 и противотанковые гранатометы.

«Интерфакс» отмечает, что ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 4 июля, когда азербайджанская стороны обвинила армянских военных в обстреле села в Физулинском районе Нагорного Карабаха. В результате погибли пожилая женщина и ребенок. Карабахские власти заявили, что огонь велся в ответ на обстрел с азербайджанской стороны.