Лавров подвел итоги первой встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, присутствовавший на встрече президентов России и США, рассказал журналистам о результатах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК.

Встрече проходила на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге и продолжалась 2 часа 15 минут вместо запланированного получаса.

Как уже отмечал Путин, обсуждалась Сирия, Украина и другие вопросы.

Как сообщил Лавров, сегодня же в Иордании прошли переговоры между представителями этой страны с Израилем, Россией и США по прекращению огня на юго-западе Сирии — у сирийско-израильской и сирийско-иорданской границ.

Перемирие должно наступить в этой части Сирии 9 июля. Это же подтвердили Трамп и Путин. Его будут обеспечивать США и Россия, отметил Лавров.

По его словам, в Сирии за перемирием будет следить российская военная полиция.

При обсуждении Украины в ходе переговоров США заявили о назначении спецпредставителя по этому вопросу. Он будет в контакте с представителем России, для продвижения минских договоренностей.

Говоря о кибербезопасности, президенты, по словам Лааврова, сошлись на том, что в этой сфере создаются угрозы терроризма и угроза нормальному функционированию общества.

«Конечно, президент Трамп упомянул, что в США по-прежнему определенные круги раздувают, хотя и не могут доказать российское вмешательство в выборы», — добавил российский министр.

Он отметил, что лидеры двух стран условились создать рабочую группу из представителей России и США по этому вопросу.

Также Путин и Трамп решили ускорить назначение новых послов. Лавров отметил, что стороны продолжат искать решение вопроса о дипломатической собственности, которой предыдущая администрация лишила российских дипломатов.