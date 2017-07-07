Владелец самолета погибшего главы Total потребовал от сотрудников «Внуково» 514 млн рублей

Компания Unijet, владевшая самолетом Falcon, который разбился в 2014 году в аэропорту «Внуково», заявила гражданский иск к инженеру аэропортной службы Владимиру Леденеву и водителю сногоуборщика Владимиру Мартыненко. В совокупности компания требует с них 514 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

20 октября 2014 года легкомоторный Falcon, на котором вылетал из «Внуково» глава компании Total Кристоф де Маржери, столкнулся на полосе со снегоуборочной техникой.

В результате де Маржери и все, кто находился на борту, погибли.

Следствие считает, что в аварии виновны Леденев и Мартыненко — снегоуборочная машина выехала на полосу, по которой производил разгон самолет.

Ранее сегодня представитель Патрика Вервеля — мужа погибшей в крушении самолета стюардессы — попросил Солнцевский суд Москвы взыскать 30 млн рублей с аэропорта Внуково из-за крушения самолета.