Московский банк «Легион» лишился лицензии

Московский банк «Легион», занимавший на начало июня 157-е место в банковской системе РФ, лишен лицензии. Такое решение принял Банк России, сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает ЦБ, основным направлением деятельности кредитной организации было финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах его акционеров.

Надзорный орган пришел к выводу, что на создание необходимых резервов на возможные потери по низкокачественным активам будет израсходован весь собственный капитал «Легиона».

«Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме», — отмечает ЦБ.

В банк назначена временная администрация. «Легион» является участником системы страхования вкладов — вкладчикам вернут остатки их средств в сумме до 1,4 млн рублей на человека.