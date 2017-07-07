В центре Луганска взорвались две бомбы

В центре Луганска сегодня днем погремели два взрыва, в результате погибла сотрудница народной милиции самопровозглашенной ЛНР, еще семь человек пострадали. Об этом сообщает милиция ЛНР.

Взрывы произошли в нескольких десятках метрах друг от друга. Как сообщил представитель народной милиции Андрей Марочко, «в местах большого скопления людей, в центре города — у магазина и у почты».

Сработали взрывные устройства. Одно из них было начинено поражающими элементами. Вторая бомба детонировала, когда на место взрыва приехали сотрудники правоохранительных органов.

В народной милиции ЛНР считают, что теракты организовали украинские власти «с целью срыва мирного урегулирования в Донбассе» на фоне переговоров президентов России и США в Гамбурге.