Госдума одобрила штрафы для владельцев мессенджеров

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому владельцев мессенджеров будут штрафовать на сумму до 1 млн рублей за несоблюдение законодательства, регулирующего работу этих сервисов. Об этом сообщается в карточке документа, размещенной на сайте Думы.

Накануне нижняя палата парламента приняла в первом чтении основной законопроект о регулировании работы мессенджеров. Согласно нему сервис обязан идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона. Также предусмотрено, что если мессенджер откажется по требованию властей ограничить рассылку, которую чиновники сочтут нарушающей законодательство РФ, то суд может его заблокировать.

Сегодня депутаты приняли сопутствующий законопроект, устанавливающий штрафы за неисполнение владельцами и операторами мессенджеров («организаторов распространения информации») требований основного законопроекта.

Для физических лиц штраф будет составлять 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч, для компаний — от 800 тысяч до 1 млн рублей.