Microsoft сократит 3 тысячи продавцов

Американская корпорация Microsoft планирует провести масштабную реорганизацию, в ходе которой работы лишатся около 3 тысяч человек. Главным образом речь идет о сотрудниках сферы продаж, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение компании.

Большинство сокращений (75%) коснется сотрудников Microsoft за пределами США.

В общей сложности будут уволены менее 10% сотрудников сферы продаж.

Продажи своего ПО компания намерена наращивать через облачный сервис Azure.

Всего в мире в штате Microsoft работают около 120 тысяч человек.