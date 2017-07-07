07 июля 2017, 12:57
Microsoft сократит 3 тысячи продавцов
Американская корпорация Microsoft планирует провести масштабную реорганизацию, в ходе которой работы лишатся около 3 тысяч человек. Главным образом речь идет о сотрудниках сферы продаж, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение компании.
Большинство сокращений (75%) коснется сотрудников Microsoft за пределами США.
В общей сложности будут уволены менее 10% сотрудников сферы продаж.
Продажи своего ПО компания намерена наращивать через облачный сервис Azure.
Всего в мире в штате Microsoft работают около 120 тысяч человек.
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